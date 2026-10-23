Persoanele care doresc să se programeze online la examenele pentru obținerea permisului de conducere ar putea întâmpina dificultăți în perioada 23–26 octombrie 2026. Sistemul de programări poate fi temporar indisponibil din cauza unor lucrări tehnice de îmbunătățire.

Potrivit anunțului autorităților, lucrările au drept scop optimizarea sistemului, iar indisponibilitatea platformei ar putea fi temporară.

Ce trebuie să știe viitorii șoferi

Persoanele care nu reușesc să acceseze platforma sunt îndemnate să încerce din nou ulterior.

Autoritățile își cer scuze pentru eventualele inconveniențe și le mulțumesc cetățenilor pentru răbdare și înțelegere.