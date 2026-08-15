Pasagerii care ajung la Chișinău cu trenul din Ucraina vor putea ajunge mai ușor la aeroport, cu autobuzul, pe care îl pot lua direct de la stația feroviară. Măsura face parte dintr-un proiect-pilot menit să reducă timpul de deplasare spre terminal și traficul rutier din zona aeroportului. Deocamdată, călătoria este gratuită.

Zilnic, timp de o lună, între orele 10:20 și 11:00, pasagerii trenului de pe ruta Kiev–Chișinău vor putea coborî la stația Revaca, de unde vor fi preluați gratuit cu autocarul și transportați direct la Aeroportul Internațional Chișinău.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Așa-zisa stație de la Revaca nu este decât o clădire abandonată, aproape în ruine, fără infrastructură și facilități pentru pasageri, astfel că, cei care vin cu trenul pentru a ajunge la aeroport se urcă direct în autobuz.”

La ora 10:50, trenul a ajuns în stație, iar, în doar câteva minute, după ce călătorii și-au depozitat bagajele, autobuzul a pornit spre Aeroport, unde a ajuns în 13 minute.

Pasagerii privesc cu optimism această inițiativă.

„Perfect, și în special pentru pensionari, am două genți. Ar fi fost foarte complicat să ajung singură.”

„-Mie foarte mult îmi place. Înainte mă duceam de la gară la aeroport. Perdeam din timpul meu. Cu genți, cu bagaje.

-Cum ajungeați? Cu taxiul?

-Sau cu taxiul sau cu troleibuzul, o oră trebuie să mergi cu troleibuzul.”

„Prima dată zbor. Prima dată am ajuns. Foarte mulțumită. Mulțumesc mult.”

Anatolie este originar din Ucraina, de unde a venit cu trenul și urma să plece în Kârgâzstan, la nunta nepoatei sale. Acesta s-a bucurat că a putut ajunge rapid de la gară la aeroport.

„Foarte plăcut că nu trebuie să chem un taxi pentru a ajunge la aeroport. Mulțumesc, Dumnezeu să vă țină tot așa până la adânci bătrâneți. Mulțumesc.”

Nazar a recunoscut că, la un moment dat, s-a aflat în situația de a întârzia la zbor din cauza ambuteiajelor din capitală.

„Au fost așa cazuri când am fost în vacanță în Egipt și au fost probleme cu traficul, foarte neplăcut. Acum se implementează inițiative de ajutor. Consider că trebuie de continuat în același ritm și de introdus în continuare ajutoare.”

Reprezentanții aeroportului spun că noul serviciu ar putea reduce timpul petrecut de pasageri în trafic și ar facilita conexiunea dintre transportul feroviar și cel aerian.

Deocamdată, transferul este parte a unui proiect-pilot, iar timp de o lună aeroportul va analiza rezultatele și va evalua utilitatea serviciului pentru pasageri.În paralel, în zona Aeroportului au fost instalate 11 pergole suplimentare, dotate cu locuri pentru șezut.

De asemenea, vor fi suplimentate punctele de unde pasagerii pot beneficia gratuit de apă potabilă.