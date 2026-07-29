Asociația Promo-LEX atrage un nou semnal de alarmă privind activitatea Legislativului. Potrivit raportului de monitorizare, toate cele 10 proiecte de lege adoptate în ședința plenară din 28 iulie 2026 au fost examinate în condiții în care transparența decizională a fost afectată. Organizația reclamă nerespectarea termenelor legale pentru consultările publice, publicarea întârziată a documentelor și aprobarea unor rapoarte chiar în ziua votului în plen.

Raportul de monitorizare arată că transparența decizională a fost compromisă în cazul tuturor proiectelor de lege votate în cadrul ședinței.

Potrivit Promo-LEX, în cazul a opt proiecte de lege nu a fost respectat termenul minim de 10 zile lucrătoare prevăzut de legislație pentru consultarea publică și prezentarea recomandărilor din partea părților interesate.

De asemenea, pentru cinci proiecte de lege nu au fost publicate înaintea ședinței toate documentele obligatorii. Printre acestea se numără raportul unei comisii parlamentare, trei avize ale Direcției Generale Juridice și un aviz al Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Într-un alt caz, raportul comisiei parlamentare sesizate în fond a fost aprobat chiar în ziua în care proiectul a fost examinat și votat în plen.

Critici privind modul de organizare a ședinței

Promo-LEX amintește că Regulamentul Parlamentului prevede aprobarea ordinii de zi pentru o perioadă de două săptămâni și publicarea acesteia din timp, astfel încât deputații, societatea civilă și cetățenii să poată analiza proiectele înainte de examinarea lor.

Organizația consideră că publicarea documentelor în timpul ședinței plenare reduce semnificativ transparența procesului legislativ și pune sub semnul întrebării posibilitatea deputaților de a examina în mod real actele asupra cărora votează.

„Există îndoieli că deputații au avut timpul necesar pentru a analiza documentele publicate în dimineața ședinței, astfel încât să își exercite votul în cunoștință de cauză”, se arată în raport.

Majoritatea proiectelor au fost inițiate de Guvern

În cadrul ședinței au fost examinate 10 dintre cele 11 proiecte înscrise pe ordinea de zi.

Șapte proiecte au fost adoptate în prima lectură, unul în lectura a doua, iar două au fost votate în ambele lecturi.

Șase inițiative legislative au fost elaborate de Guvern, trei au fost înaintate de Președinția Republicii Moldova, iar una a aparținut deputaților din majoritatea parlamentară. Totodată, opt dintre cele 10 proiecte au avut statut de priorități legislative ale Guvernului.

Trei proiecte, importante pentru integrarea europeană

Potrivit Promo-LEX, trei dintre actele adoptate au vizat direct procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Acestea se referă la:

siguranța infrastructurii rutiere;

libera circulație a lucrătorilor;

alinierea legislației privind organismele de promovare a egalității la standardele europene.

Dezbateri tensionate și acuzații de discurs discriminatoriu

Cele mai lungi dezbateri din ședință au vizat proiectul privind alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității, discuțiile durând peste o oră.

În timpul examinării proiectului au fost formulate declarații pe care unii deputați le-au calificat drept homofobe, sexiste și discriminatorii, iar reprezentanții fracțiunii PAS au solicitat președintelui Parlamentului sancționarea parlamentarilor care au recurs la astfel de afirmații.

În cele din urmă, dezbaterile au fost întrerupte la solicitarea fracțiunii majoritare, în baza prevederilor Regulamentului Parlamentului.

Amendament controversat la legea privind amalgamarea localităților

Un alt subiect care a generat critici a fost introducerea, la lectura a doua, a unui amendament la proiectul privind etica profesională și managementul resurselor umane în administrația publică centrală.

Amendamentul modifica, în același timp, și Legea privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale, fapt contestat atât de opoziția parlamentară, cât și de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Promo-LEX amintește că, potrivit Legii privind actele normative, atunci când un proiect este completat cu concepte noi care nu au făcut parte din versiunea inițială, acesta trebuie retransmis pentru avizare și consultare publică.

Ședința a durat aproape șapte ore

Ședința plenară din 28 iulie a început cu prezența a 88 de deputați, iar pe parcursul voturilor numărul celor care și-au exprimat opțiunea a variat între 74 și 90.

Din cele 11 subiecte incluse pe ordinea de zi, unul a rămas neexaminat.

În total, lucrările Parlamentului au durat aproximativ șase ore și 53 de minute, incluzând o pauză de o oră și 10 minute.