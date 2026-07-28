Deputați ai partidelor din opoziție, alături de susținătorii lor, protestează astăzi în fața Parlamentului, cerând anularea majorării tarifelor la gazele naturale. Manifestanții scandează lozinci împotriva guvernării și solicită revizuirea deciziei. Contactați de PRO TV, reprezentanții Președinției au declarat că cetățenii au dreptul să-și exprime liber opiniile, iar cei de la PAS au precizat că opoziția are același drept la protest și au îndemnat-o să vină cu propuneri concrete.

Participanții au afișat pancarte și au scandat „N-avem bani nici de tizic, nu vă e rușine un pic?”, „Jos PAS”, cerând inclusiv demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării.

Protest la Parlament/ PRO TV

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Atâta timp cât vom tăcea, atâta timp o să plângem și vom plăti”.

Renato USATÎI, LIDERUL PARTIDUL NOSTRU: „Republica Moldova trebuie să aibă alegeri anticipate”.

Acțiunea vine la o săptămână după un protest organizat în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, unde reprezentanți ai opoziției și susținători ai acestora au solicitat anularea intenției de majorare a tarifelor la gaz și au cerut demisia autorităților.

Reprezentanții ANRE au precizat anterior că instituția nu decide dacă gazele naturale se scumpesc, ci doar aprobă tariful final în baza solicitării și calculelor prezentate de Energocom.

Energocom solicită o majorare de peste 45% a tarifului la gaze

Energocom a solicitat o majorare de tarif, iar în urma mai multor calcule ANRE a propus un preț de 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub de gaz, fără TVA. Cu 5 lei și 45 de bani mai mare decât cel actual, însă cu 58 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom.

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Experții confirmă că solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gaze este justificată

Solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gaz este justificată de evoluția prețurilor de pe piața internațională, au spus experții în energetică. Totuși, aceștia avertizează că scumpirile nu se vor opri aici și cer autorităților să pregătească din timp un nou program de compensații pentru consumatorii vulnerabili.