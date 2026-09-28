Liderii mai multor formațiuni de opoziție au protestat în fața sediului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în timp ce se examinau noile tarife pentru gazele naturale și energia termică. Manifestanții contestă majorările și au venit cu pancarte prin care își exprimă nemulțumirea față de creșterea prețurilor.

Protestul are loc în contextul în care, astăzi, ANRE a aprobat noile tarife pentru gazele naturale și energia termică.

„Gazul e scump peste măsură”

Protestatarii au venit cu pancarte pe care scria: „Ei se jură că nu fură, gazu-i scump peste măsură” și „Poporul nu mai poate achita facturile verișoarelor”.

Într-o intervenție live de la protest, primarul capitalei, Ion Ceban a criticat majorarea prețurilor la gaze și a susținut că populația nu mai poate face față scumpirilor. Edilul a vorbit despre diferența dintre tarifele în creștere și veniturile oamenilor, afirmând că salariile nu țin pasul cu cheltuielile.

O nouă majorare a tarifului la gaz

Gazul se scumpește din 1 octombrie. Consumatorii casnici vor achita 26 lei și 13 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Noul tarif este cu aproape 5 lei și 84 bani mai mare decât cel actual. Tariful a fost aprobat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care explică majorarea prin creșterea prețurilor la gaze pe piața internațională.

De ce s-a cerut o nouă majorare

Energocom a solicitat ajustarea prețului pe fondul creșterii cotațiilor gazelor pe piața europeană. Compania a invocat o majorare de 42,15% față de momentul ultimei cereri de ajustare a prețurilor.

Potrivit Energocom, evoluția este influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor europene și concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile.

Anterior, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declara că în prima jumătate a lunii septembrie prețul de referință TTF a ajuns la aproximativ 84 de euro/MWh, cu circa 50% peste nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual.

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