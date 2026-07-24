Au fost proteste astăzi la ANRE. Lideri ai mai multor partide din opoziție, alături de zeci de susținători, au cerut anularea intenției de majorare a tarifelor la gaz și au scandat „Demisia”. Reprezentanții ANRE spun însă că nu instituția decide dacă gazul se scumpește, ci doar stabilește nivelul tarifului, în baza solicitării depuse de Energocom.

Evenimentul a reunit întreaga opoziție parlamentară. Pe rând, liderii formațiunilor au urcat la tribună și au ținut discursuri în fața celor adunați.

„Nu am văzut să scoată cheltuielile de distribuiție și multe alte lucruri care numai ei și le permit.”

Cu pancarde pe care scria „ANRE, când dai jos tarifele” și „Înghețați prețurile, nu oamenii”, mai mulți lideri ai partidelor de opoziție împreună cu susținătorii lor au scandat astăzi în fața ANRE.

„Am venit să mă revolt. Pentru majorarea prețurilor la gazele naturale și la combustibil. Nu e lege în țară, ei își fac legile lor cu milioane pe an.”

„Chiar prima dată am venit aici, personal. Am lăsat și serviciul, tot. Am venit să văd realitatea din Republica Moldova.”

Oamenii prezenți la protest spun că nu au fost aduși de vreun partid sau lider politic, ci au venit din proprie inițiativă. Ei afirmă că sunt nemulțumiți de prețul actual al gazelor și cer ca acesta să nu fie majorat, deoarece, în opinia lor, este deja prea mare.

„Au mărit tarifele, dar nu s-au gândit că bătrânii au pensia de 2 mii. Cum să plătim? Ei au câte 50 de mii și mai mult, ei au de unde plăti, dar noi cum să plătim dacă nu avem? Dacă o să fie 21 de lei, ce facem noi. O să fie și căldura și lumina, tot o să fie scumpit.”

„Am auzit anunțul și am venit. Sunt de acord că este prețul exagerat.”

„Normal că prețul la gaz o să tragă și prețurile următoare: la energie, la produse, la transport, la benzină.”

„Nu mă aranjează tarifele acestea mari care vor fi la gaz și nu sunt de acord ca lucrătorii de stat să aibă salarii nebune și care nici nu sunt în business.”

La un moment dat, liderii opoziției au intrat în sediul ANRE pentru a discuta cu directorul general al instituției. La scurt timp, Alexei Taran a ieșit în fața protestatarilor și a explicat care este, de fapt, rolul ANRE în această procedură.

Alexei TARAN, DIRECTOR GENERAL ANRE: „Rolul ANRE nu este ca să oprească o creștere sau o scădere de tarife, atât timp cât ea este argumentată. Rolul ANRE este ca în acea creștere sau scădere, sau în costurile incluse de operatori să fie doar chetuielile absolut necesare, transparente și corecte. ANRE este aici ca să asigure că operatorii nu include alte cheltuieli și consumatorul nu plătește mai mult.”

Deputații prezenți la proteste au cerut audierea reprezentanților ANRE în cadrul ședinței parlamentare de marți.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu aș crede în sinceritatea opoziției în demersul acesta dacă ar veni cu niște propuneri judicioase.”

Amintim că Energocom a solicitat o majorare de tarif, iar în urma mai multor calcule ANRE a propus un preț de 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub de gaz, fără TVA. Cu 5 lei și 45 de bani mai mare decât cel actual, însă cu 58 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Proiectul a fost supus consultărilor publice, ulterior va fi definitivat și va urma o nouă ședința ANRE.