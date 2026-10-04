Scăderea nivelului râului Prut începe să pună probleme și pentru alimentarea cu apă a localităților din sudul țării. Stația de captare din Leova, care asigură apa pentru 11 localități, riscă să fie afectată dacă nivelul râului va continua să scadă. Autoritățile au mers la fața locului și au stabilit măsuri tehnice pentru a preveni o eventuală întrerupere a furnizării apei către consumatori.

Potrivit ministerului Mediului, scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care alimentează 11 localități, inclusiv orașul Leova.

La fața locului s-au deplasat responsabilii de la ministerul Mediului, conducerea Apa-Canal Leova, responsabilii de la „Apele Moldovei”, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția de Mediu pentru a evalua riscurile.

Autoritățile menționează că echipele de intervenție deja se mobilizează și vor începe lucrările tehnice în cel mai scurt tim, iar în acest moment, stația de captare funcționează în regim normal.

stația de captare/ Facebook.com

Prut/ facebook.com

Apa Canal Leova/ Facebook.com