Alimentarea cu apă în 11 localități din sud-vestul țării riscă să fie afectată. În această listă este și orașul Leova. Autoritățile au anunțat că pregătesc o intervenție de ordin tehnic. Se întâmplă după ce Ministerul Mediului a fost sesizat privind riscul pentru stația de captare de la Leova, în condițiile în care Prutul seacă tot mai mult.

În condițiile în care nivelul apei în râul Prut este în scădere, autoritățile din domeniu anunță că au evaluat situația și pregătesc lucrări tehnice pentru securizarea prizei de apă. Aceste măsuri ar urma să stabilizeze situația în cazul în care nivelul râului Prut va scădea și mai mult. Deocamdată, nu se știe când vor începe intervențiile și ce anume urmează să fie întreprins.

Rămâne neschimbată și situația gravă de pe Nistru.

„După cum puteți vedea, apă este foarte-foarte puțină. Dacă un fac zoom puteți vedea malul, care este deja uscat”.

La stația de captare de la Cosăuți, care aprovizionează cu apă municipiul Bălți dar și alte raioane din nordul țării, nivelul Nistrului în zona stației a scăzut cu aproximativ 60 cm. Cu toate acestea, nivelul s-a stabilizat și nu a mai scăzut, anunță Ministerul Mediului.

În prezent, nivelul apei la stație este de 2,10 metri, ceea ce înseamnă că mai este o rezervă de peste un metru până la nivelul minim necesar de funcționare a stației. Cât despre stația de captare de la Vadului lui Vodă, care aprovizionează cu apă municipiul Chișinău, primăria a postat un video prin care anunță că se fac lucrări, cum ar fi construire de baraje, pentru a stabilizat nivelul apei din preajma stației.

De asemenea, primarul Ion Ceban a solicitat ca să fie făcute publice procesele-verbale de la începutul anului, din cadrul ședințelor Comisiei Nistrene. Asta pentru că Chișinăul ar fi fost refuzat ca să fie inclus în activitatea comisiei. Autoritățile centrale nu au reacționat la aceste informații.