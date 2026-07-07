O femeie de 34 de ani din Republica Moldova, care ar fi fost atrasă în Grecia printr-o ofertă falsă cunoscută pe rețelele de socializare și ulterior obligată să presteze servicii sexuale, a fost salvată în cadrul operațiunii internaționale „Global Chain”, una dintre cele mai ample acțiuni desfășurate împotriva traficului de persoane la nivel mondial.

Operațiunea, coordonată de INTERPOL, Europol, Frontex și Ameripol, s-a desfășurat în perioada 8–12 iunie, reunind autorități de aplicare a legii din 59 de țări. În urma acțiunilor au fost identificate 2.070 de victime, arestați 1.024 de suspecți și inițiate 465 de anchete privind traficul de persoane, exploatarea sexuală, munca forțată și cerșetoria forțată.

Victima din Republica Moldova, găsită și adusă acasă în mai puțin de o săptămână

În Republica Moldova, investigația a fost inițiată de Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Direcția Cooperare Polițienească Internațională a Inspectoratului General al Poliției, precum și cu INTERPOL și Europol.

Potrivit Poliției, victima este o femeie în vârstă de 34 de ani, care ar fi fost racolată prin intermediul rețelelor de socializare. Suspecții au convins-o să plece în Grecia sub pretextul unei întâlniri, însă odată ajunsă acolo, aceasta ar fi fost constrânsă să se prostitueze.

Intervenția rapidă a polițiștilor moldoveni și colaborarea cu autoritățile din străinătate au făcut posibilă localizarea victimei în mai puțin de o săptămână de la plecare.

„La mai puțin de o săptămână de la plecare, victima a fost localizată de polițiștii moldoveni, iar prin cooperare internațională i-a fost asigurată protecția necesară și repatrierea în siguranță în Republica Moldova”, au transmis reprezentanții Poliției.

Principalul suspect este căutat internațional

Anchetatorii au anunțat că principalul suspect în acest dosar a fost dat în urmărire, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Organele de drept presupun că în spatele cazului s-ar afla o rețea internațională de proxenetism, iar cooperarea cu partenerii externi continuă pentru destructurarea întregii grupări.

Peste 2.000 de victime identificate în întreaga lume

Operațiunea „Global Chain” a scos la iveală amploarea fenomenului traficului de persoane la nivel internațional. Victimele identificate proveneau din 45 de țări, inclusiv din Republica Moldova, și au fost exploatate în diverse forme – de la exploatare sexuală și muncă forțată până la implicarea în activități criminale.

Poliția Republicii Moldova precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor membrilor rețelei și tragerea acestora la răspundere penală.