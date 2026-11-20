Vântul puternic a provocat mai multe incidente și la Chișinău, unde crengile și copacii doborâți au avariat mai multe automobile și au creat situații periculoase pentru participanții la trafic. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit poliției, în sectorul Rîșcani, o creangă s-a prăbușit peste un automobil parcat pe strada Dumitru Rîșcanu.

Alte incidente au fost înregistrate în sectorul Buiucani. Pe strada Alba-Iulia, un arbore a căzut peste două automobile parcate, iar pe strada Grigore Alexandrescu, o salcie s-a prăbușit în curtea unui bloc de locuit.

Totodată, la intersecția străzilor Mihail Kogălniceanu și Sfatul Țării, un fir a căzut pe carosabil, ajungând peste un indicator rutier și alte fire electrice.

Polițiștii sunt mobilizați în teren și intervin pentru securizarea zonelor afectate, prevenirea unor noi incidente și protejarea cetățenilor.

Îndemn către cetățeni

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, oamenii sunt îndemnați să manifeste prudență, să evite parcarea automobilelor în apropierea copacilor și a panourilor publicitare, să nu staționeze sau să se deplaseze pe sub arbori și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor de intervenție.

Cod galben și portocaliu de vânt

Astăzi, până la ora 17:00, în Republica Moldova este în vigoare o avertizare meteorologică privind intensificările vântului din vest. Rafalele pot atinge 15–20 de metri pe secundă în zonele aflate sub Cod Galben, iar în cele vizate de Cod Portocaliu pot ajunge la 21–23 de metri pe secundă.