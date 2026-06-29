11 motociclete au fost ridicate, iar 28 de încălcări ale regulilor de circulație au fost documentate de polițiștii din Orhei în urma controalelor desfășurate în ultima săptămână. Cel mai grav caz a fost înregistrat în satul Jora de Jos, unde un motociclist de 50 de ani a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate, având o concentrație de 1,08 mg/l alcool în aerul expirat.
Potrivit poliției, în cadrul acțiunilor au fost verificate motociclete și alte vehicule motorizate, fiind constatate 28 de abateri contravenționale. Printre cele mai frecvente încălcări se numără conducerea fără permis, circulația cu vehicule neînmatriculate sau care nu corespundeau condițiilor tehnice, precum și ignorarea semnalului legal de oprire.
11 motociclete au fost ridicate
În urma neregulilor depistate, 11 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială.
Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.