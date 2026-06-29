Razii în Orhei: zeci de abateri depistate și motociclete ridicate de polițiști. În ce localitate a fost înregistrat cel mai grav caz - FOTO

11 motociclete au fost ridicate, iar 28 de încălcări ale regulilor de circulație au fost documentate de polițiștii din Orhei în urma controalelor desfășurate în ultima săptămână. Cel mai grav caz a fost înregistrat în satul Jora de Jos, unde un motociclist de 50 de ani a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate, având o concentrație de 1,08 mg/l alcool în aerul expirat.