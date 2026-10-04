Începând de astăzi, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru asigurarea obligatorie RCA. Prima de bază crește cu 163 de lei. Totuși, această sumă nu reprezintă prețul final al poliței. Costul va fi calculat individual, în funcție de vârsta și experiența șoferului, caracteristicile automobilului, zona de înmatriculare și, mai ales, istoricul accidentelor.Polițele RCA deja emise rămân valabile până la expirare.

Șoferii din Moldova vor avea polițele RCA calculate după noile tarife. Prima de bază crește de la 1.257 la 1.420 de lei.

Majorare RCA

1.257 lei → 1.420 lei +163 lei | +13%

Cei 1420 de lei reprezintă însă doar punctul de pornire. Prețul final este calculat în funcție de vârsta și experiența șoferului, caracteristicile automobilului, zona în care este înmatriculat și istoricul accidentelor.

Condiții pentru RCA

• vârsta și experiența șoferului

• tipul automobilului

• localitatea de înmatriculare

• istoricul accidentelor

Șoferii care provoacă accidente vor plăti mai mult prin sistemul bonus-malus. Cu cât un conducător auto este implicat în mai multe accidente din vina sa, cu atât coeficientul aplicat va crește. În cazul celor cu mai multe accidente din vina lor, costul poliței poate ajunge aproape la dublu.

Așadar, deși prima de bază crește pentru toți, prețul final al RCA nu va fi același pentru toți șoferii. Acesta va fi stabilit individual, în funcție de caracteristicile automobilului și istoricul conducătorului auto. Pentru șoferii tineri, în special cei de până la 23 de ani și cu experiență redusă, coeficienții cresc, iar polița poate fi mai scumpă. În schimb, șoferii fără accidente pot beneficia de reduceri prin sistemul bonus-malus. Pentru unele autoturisme cu motoare de peste 3.000 cm³, prima de referință poate scădea cu aproximativ 10%, în timp ce pentru anumite categorii de camioane majorările sunt mai mari. Potrivit experților, noile coeficiente au fost ajustate pe fondul creșterii costurilor suportate de asigurători.