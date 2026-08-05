Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a confirmat că, în dimineața zilei de 5 august, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat verificări la domiciliul unui funcționar din cadrul Aparatului central al instituției, după ce anterior autoritățile au anunțat reținerea unui șef de direcție. AIPA susține că, deocamdată, nu a primit informații oficiale privind circumstanțele dosarului și așteaptă detalii din partea organelor competente.

„Până la momentul publicării acestui comunicat, Agenția nu a recepționat informații de la autoritățile competente care ar relata detalii aferent cazului mediatizat”, se arată în comunicatul AIPA.

Instituția condamnă orice tentativă de corupție și anunță că este dispusă să colaboreze cu autoritățile responsabile. Totodată, AIPA menționează că va continua consolidarea mecanismelor interne de control și prevenție pentru eliminarea riscurilor de acest tip.

Șeful de Direcție - reținut pentru 72 de ore

CNA a anunțat astăzi că șeful de Direcție din cadrul AIPA este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta este suspectat că ar fi pretins și primit 130 de mii de lei pentru a influența aprobarea unei cereri de subvenționare. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei.

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