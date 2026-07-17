Primarul capitalei, Ion Ceban, reacționează după declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, care a avertizat că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă din cauza nivelului scăzut al debitelor pe râul Nistru. Ceban respinge scenariul unei crize și susține că problema ar fi creată intenționat pentru a distrage atenția de la alte subiecte politice.

„Intenționat și artificial vor să lase Chișinăul fără apă, așa cum au mai încercat în luna martie”, a declarat Ion Ceban.

Edilul afirmă că nivelul apei în Nistru este unul obișnuit și că responsabilitatea pentru debitul râului și gestionarea resurselor de apă aparține instituțiilor centrale.

„Nivelul apei în Nistru este de 8,45, nimic diferit față de ceea ce era acum o lună sau acum 2–3 luni. De debitul și nivelul apei în râul Nistru răspund instituțiile de la nivel central”, a spus Ceban.

Primarul Capitalei acuză guvernarea PAS că ar folosi acest subiect pentru a devia atenția publică de la alte probleme, menționând scumpirea gazelor, angajările și salariile din sectorul public.

„Dacă Chișinăul va rămâne fără apă, este doar vina voastră, pentru că doriți să dăunați și să faceți rău”, a mai declarat Ion Ceban.

Acesta a anunțat că va cere procuraturii să verifice situația și a spus că va informa instituțiile internaționale și ambasadele despre declarațiile oficialilor.

Gheorghe Hajder avertizează asupra scăderii nivelului Nistrului

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat anterior că riscul ca Chișinăul să rămână fără apă există, în contextul scăderii debitelor pe Nistru și al nivelului redus al acumulărilor de apă.

Ministrul afirmă că încă din luna martie a solicitat primăriilor care se alimentează din Nistru, inclusiv Primăriei Chișinău, informații despre sursele alternative de apă disponibile în caz de secetă sau poluare, însă spune că nu ar fi primit un răspuns din partea municipalității.

Hajder l-a criticat pe primarul Ion Ceban, acuzându-l că ar fi preferat „show-uri politice” în loc să prezinte informații despre măsurile de siguranță pentru capitală.

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