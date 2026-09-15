Responsabilii de la Serviciul Vamal au venit cu o reacție după ce astăzi un angajat al Postului vamal Hîrbovăț și un angajat al Agenției Servicii Publice au fost reținuți de CNA și PA, fiind bănuiți că ar fi pretins și luat mită între 1000 și 5000 de euro pentru eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Instituția spune că cooperează cu organele de drept și acordă suportul necesar pentru investigarea cazului. Totodată, CNA a anunțat că și ASP a oferit suport în documentarea cazului.

„La nivelul instituției a fost inițiată o anchetă internă pentru elucidarea circumstanțelor, iar in privința funcționarul vamal vizat urmează a fi decisă suspendarea din funcție, după caz, în conformitate cu prevederile legale. Serviciul Vamal reiterează poziția de toleranță zero față de actele de corupție și orice abatere de la normele de integritate”, se arată în postarea publicată de Serviciul Vamal.

Potrivit CNA, pentru a trece cu vederea neregulile și a grăbi procedurile, funcționarii ar fi cerut și primit între 1000 și 5000 de euro pentru fiecare automobil. Până acum, anchetatorii au stabilit că peste 100 de numere de înmatriculare neutre ar fi fost eliberate ilegal.

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Totodată, prin evitarea achitării taxelor de import și a accizelor, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.

Perchezițiile au loc la domiciliile și sediile persoanelor și companiilor vizate, inclusiv la firma care ar fi importat și declarat automobilele, la companiile afiliate și la brokerul vamal implicat în perfectarea actelor.

Angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț, reținuți de CNA

În urma acțiunilor de astăzi, un angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.

CNA și Procuratura Anticorupție continuă ancheta.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Interceptări din dosarul schemei cu numere de înmatriculare neutre

Interceptările făcute de anchetatori scot la iveală discuții despre sume de bani care ar fi fost cerute pentru rezolvarea problemelor, în timp ce prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 23 de milioane de lei.

„- Se poate rezolva, dar aici vorbim de la o sută în sus (100.000 de lei). Mai vedem, acum încă până la capăt și...

- Da, am înțeles. Hai să lăsăm toate astea, fără complicații.

- Bine!

- Spune-mi cât trebuie și...

- Da, atunci mâine mă duc acolo și le dau”, sunt câteva din interceptările publicate de CNA.

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