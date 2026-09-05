În acest an, fermierii se confruntă cu pierderi considerabile. Deși recolta de legume este bogată, prețurile au scăzut puternic, iar cumpărătorii sunt tot mai puțini. În piețe, roșiile și castraveții se vând aproape la jumătate din prețul de anul trecut, iar agricultorii spun că, în aceste condiții, riscă să nu-și acopere nici măcar cheltuielile. Datele oficiale confirmă situația: în prima jumătate a anului, prețurile producătorilor pentru legumele cultivate în câmp deschis au scăzut cu aproape 30%.

La Piața Agricolă Revenco din capitală, producători veniți din toate colțurile țării încearcă să vândă marfa pentru care au muncit luni întregi. Numai că legumele sunt din abundență, iar cumpărătorii se lasă așteptați. Așa se face că prețurile au coborât până la 6-8 lei pentru un kilogram de roșii sau castraveți, aproape la jumătate față de anul trecut.

Nicolae MELINTE, FERMIER: „Anul acesta prețurile față de anul trecut sunt foarte mici, muncim, dar nu știm pentru ce muncim. Este greu, foarte greu.”

„Noi lucrăm la limita supraviețuirii.”

Fermierii spun că o altă problemă este lipsa spațiilor unde și-ar putea vinde marfa. Producția crește de la un an la altul, însă piețele au rămas aceleași, iar numărul celor care vin să cumpere este tot mai mic.

Vadim URSOI, FERMIER: „Locuri nu prea sunt, ar trebui o piață mai mare, dar piața este foarte mică pentru noi, noi creștem, dar nu este unde să realizăm.”

Lilian Rotaru a venit tocmai de la Briceni. Spune că, în această vară, a ajuns să petreacă chiar și patru zile în piață pentru a-și vinde marfa. Dacă în anii trecuți legumele se dădeau rapid, acum oferta este mult prea mare pentru numărul de cumpărători.

Lilian ROTARU, FERMIER: „Vedem că e multă marfă, dar populație e puțină. Piața e pustie, marfă e foarte multă.”

Nu doar fermierii care vin de la sute de kilometri sunt nevoiți să aștepte zile întregi. Lilia Chetrușca spune că stă deja de două zile în piață cu marfa, deși în anii trecuți reușea să o vândă în doar câteva ore.

Lilia CHETRUȘCA, PRODUCĂTOR CASNIC: „Dar să îmi spuneți cum se doarme, să fiți în locul meu, să dormiți pe un scaun, în frig, afară plouă. Îți pui o saltea, o pătură și dormi.”

Pentru producătoare, fiecare zi petrecută în piață înseamnă cheltuieli în plus și tot mai puține șanse să rămână cu ceva profit. Iar în spatele cifrelor și al prețurilor mici sunt familii care depind de banii obținuți din această muncă.

Lilia CHETRUȘCA, PRODUCĂTOR CASNIC: „Noi suntem numai în pierdere, anul acesta totul este în pierdere. Ce facem noi, părinții, care avem acasă 3 copii? Eu încă nu i-am gătit de școală pe ai mei. Ce să facem cu ei? Dar prețurile sunt foarte mari. Un ghiozdan cât costă? Arenda pe piață este foarte mare.”

Iar situația nu este doar o impresie a agricultorilor. Potrivit Biroului Național de Statistică, în prima jumătate a anului, prețurile producătorilor la legumele cultivate în câmp deschis au scăzut cu 29,4% față de aceeași perioadă din 2025. Recolta este mare, dar pentru mulți fermieri, problema este acum unde și cu cât să o vândă.