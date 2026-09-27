Prețurile la benzină și motorină au ajuns la maxime istorice, iar reducerea accizelor sau a TVA este una dintre soluțiile discutate pentru temperarea scumpirilor. Directorul executiv al Expert-Grup, Adrian Lupușor susține însă că, măsura ar avea un efect limitat asupra prețurilor și ar costa miliarde de lei bugetul de stat.

Potrivit analizei sale, principala cauză a scumpirilor sunt cotațiile internaționale. În același timp, ponderea taxelor în preț a scăzut de la începutul anului de la 47% la 38% pentru benzină și de la 33% la 26% pentru motorină.

Lupușor susține că Republica Moldova are deja unele dintre cele mai mici taxe pe carburanți din regiune. Acciza la motorină este de aproximativ 167 de euro pentru 1.000 de litri, față de un minim de circa 330 de euro în Uniunea Europeană.

Eliminarea accizei la motorină ar ieftini litrul cu aproximativ 4 lei, dar ar costa bugetul peste 3 miliarde de lei anual. Reducerea TVA la 10% ar însemna o ieftinire de circa 3 lei și pierderi bugetare de aproximativ 1,6 miliarde de lei. Eliminarea ambelor taxe ar ajunge la circa 8,1 miliarde de lei.

Economistul atrage atenția și asupra prețului carburanților înainte de aplicarea taxelor, pe care îl consideră relativ ridicat față de unele țări din regiune. În acest context, propune o analiză aprofundată a pieței de către Consiliul Concurenței.

Ce soluții sunt propuse

În locul unei reduceri permanente a TVA, Lupușor propune o reducere temporară a accizei la motorină, activată atunci când cotațiile internaționale depășesc un anumit prag.

Totodată, acesta pledează pentru sprijin țintit pentru fermieri, transportatori și gospodăriile vulnerabile. Un miliard de lei distribuit celor aproximativ 620.000 de familii care beneficiază de „Ajutor la contor” ar însemna circa 1.600 de lei pentru fiecare familie, susține economistul.

Printre soluții se mai numără constituirea unor stocuri de urgență de carburanți și verificarea condițiilor de concurență de pe piață.

Analiză/ Facebook/Adrian Lupușor

Prețurile carburanților au atins noi recorduri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri maxime de 36,82 lei pentru un litru de motorină și 34,28 lei pentru un litru de benzină, valabile în perioada 26-28 septembrie.

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