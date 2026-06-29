Două clustere de localități din raioanele Orhei și Telenești se află într-o etapă avansată a procesului de amalgamare voluntară a primăriilor, discuțiile dintre comunități vizând modul în care va fi reorganizată administrația locală și ce beneficii pot fi obținute în urma reformei.

Este vorba despre clusterul Ghetlova–Puțintei–Morozeni din Raionul Orhei și clusterul Căzănești–Pistruieni–Brânzenii Noi din Raionul Telenești, unde grupurile de lucru au analizat mai multe scenarii privind consolidarea administrațiilor locale.

În cadrul ședințelor, reprezentanții localităților au discutat despre viitoarele sedii ale primăriilor comasate, prioritățile de dezvoltare pentru fiecare comunitate și modul în care pot fi utilizate stimulentele oferite de Guvern pentru a sprijini investițiile locale și îmbunătățirea serviciilor publice.

Autoritățile implicate în proces afirmă că dialogul dintre părți este unul activ și constructiv, iar locuitorii manifestă deschidere față de schimbările propuse.

Potrivit acestora, consensul care începe să se contureze în cele două clustere arată că amalgamarea voluntară este un proces construit gradual, cu implicarea comunităților și cu accent pe nevoile reale ale cetățenilor.

La 6 mai, Alexei Buzu a menționat că în prezent peste 550 de administrații publice locale sunt deja implicate în reformă și consideră că numărul acestora va continua să crească.

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