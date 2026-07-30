Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 30 iulie, în prima lectură, proiectul de lege privind reforma „Restart în educație”, o inițiativă menită să modernizeze modul de administrare a sistemului educațional și să ofere tuturor copiilor acces la o educație de calitate, indiferent de localitatea în care învață.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, reforma vine să răspundă mai multor probleme existente în sistem, printre care diferențele semnificative dintre raioane în ceea ce privește rezultatele elevilor, capacitatea administrativă inegală a direcțiilor de învățământ, responsabilitățile împărțite neclar în aplicarea politicilor educaționale, dar și influența factorilor politici locali asupra deciziilor legate de instituțiile școlare.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că actualul sistem creează situații în care oportunitățile elevilor depind prea mult de localitatea în care aceștia s-au născut.

„Astăzi, în Republica Moldova, șansele unui elev depind prea mult de localitatea în care s-a născut. Vedem diferențe foarte mari între raioane la rezultatele școlare, la accesul la profesori, la calitatea managementului și la modul în care sunt implementate politicile educaționale. Acest lucru nu este echitabil și nu poate continua”, a menționat ministrul.

Potrivit lui Dan Perciun, reforma „Restart în educație” este necesară pentru ca fiecare copil să beneficieze de aceleași oportunități de dezvoltare, indiferent de regiunea în care locuiește.

„Restart în Educație este o reformă necesară dacă vrem ca fiecare copil, indiferent unde locuiește, să aibă aceleași șanse la o educație de calitate”, a subliniat ministrul.

Proiectul urmează să fie examinat ulterior și în lectură finală de Parlament.

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