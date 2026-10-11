Reguli noi pentru cei care vor dori să obțină permisul de conducere. Proba practică ar putea dura mai mult, iar greșelile legate de viteză și manevre vor fi evaluate mai strict. La proba teoretică, candidații vor putea face mai multe greșeli, în timp ce rezultatele examenului vor putea fi verificate pe baza înregistrărilor video. Autoritățile spun că schimbările urmăresc creșterea siguranței rutiere și alinierea la standardele europene.

Dacă în prezent proba practică pentru cea mai solicitată categorie – B - durează 25 de minute, după noile modificări timpul ar urma să fie cu 5 minute mai mare. Este o practică preluată de la Uniunea Europeană, spun autoritățile. Sunt țări, cum ar fi cele scandinave, care oferă chiar și o oră pentru exemplu practic. Se va modifica și viteza de deplasare în timpul examenului.

Mihai SCUTARI, ȘEF-ADJUNCT AL DÎMTCCA: „Dacă situația din trafic o să-i permită să meargă cu viteza de 50 de kilometri la oră, el o să fie nevoit să adapteze viteza. Să fie cât mai aproape de realitățile zilnice.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Noile reguli prevăd și o penalizare mai mare pentru deplasarea nejustificat de lentă. Dacă acum un candidat pierde trei puncte pentru că circulă lent, în noua metodologie penalizarea ar urma să fie de cinci puncte. Dacă situația se repetă, examinatorul va putea aplica penalizarea de fiecare dată.”

Și depășirea ar putea fi inclusă în examenul practic. Ea nu va fi obligatorie pentru fiecare candidat, ci va fi cerută doar atunci când condițiile din trafic vor permite efectuarea ei în siguranță. Dacă examinatorul va solicita această manevră, iar candidatul nu o va efectua, acesta va fi penalizat.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Candidații vor trebui să demonstreze că știu și lucruri elementare despre mașină. De exemplu, unde se află joja de ulei, lichidul pentru parbriz sau trusa medicală. Până acum, aceste cunoștințe erau verificate doar parțial la teoria examenului.”

Mihai SCUTARI, ȘEF-ADJUNCT AL DÎMTCCA: „Este ok ca o persoană să știe minimul necesar din construcția vehiculului. Nu se cer situații în care trebuie de montate niște piese, super complicate. Asta în primul rând ține de siguranța rutieră.”

În urma acestor modificări, pragul de eliminare la proba practică crește de la 21 la 27 de puncte. Totodată, chestionarele pe hârtie ale examinatorilor dispar.

Mihai SCUTARI, ȘEF-ADJUNCT AL DÎMTCCA: „O să implementăm tabletele în loc de chestionarele pe foaie. Acest lucru o să permită optimizarea resurselor. Rezultatul o să fie mai rapid furnizat candidatului, inclusiv informația o să apară mult mai rapid în bazele de date ale ASP-ului.”

Se schimbă și regulile la proba teoretică. Candidații vor avea dreptul la trei greșeli, cu una mai mult decât e acum. Prin aceste modificări, autorii își propun să aducă examenul auto mai aproape de realitatea din trafic. Părerile viitorilor șoferi sunt însă împărțite.

„O să fie și mai greu. Și așa e greu când ne urcăm la volan și avem emoții.”

„Pe de o parte e mai bine, dar de cealaltă va fi un pic mai greu, deoarece cei care s-au pregătit de examen la teorie va fi mai ușor, dar la practică mai greu, pentru că nu au exersat depășirea sau mergerea cu 50 km la oră.”

„Cred că dacă e un candidat competent se descurcă și nu e o problemă.”

Proiectul se află la etapa de consultări publice. Datele Ministerului Educației arată că proba practică rămâne o provocare pentru mulți candidați. Anul trecut, rata de promovare a fost de doar 23,59%, comparativ cu 56,73% la proba teoretică.