Piața criptoactivelor din Republica Moldova va fi reglementată printr-un cadru legal dedicat. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind piața criptoactivelor, care stabilește reguli clare pentru companiile și persoanele care emit, tranzacționează sau oferă servicii în acest domeniu și introduce măsuri de protecție pentru utilizatori.

Executivul a aprobat proiectul de lege privind piața criptoactivelor, document care pune bazele unui sistem de reglementare pentru unul dintre cele mai dinamice sectoare financiare. Noile prevederi stabilesc cine poate desfășura activități pe această piață, ce obligații trebuie respectate și care sunt instituțiile responsabile de supravegherea domeniului.

Potrivit proiectului, monitorizarea pieței va fi asigurată de Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare, care vor avea atribuții de autorizare, control și supraveghere a participanților la piață.

Mai multă transparență și protecție pentru utilizatori

Noile reguli urmăresc să ofere un nivel mai ridicat de siguranță pentru persoanele care cumpără, dețin sau utilizează criptoactive. Companiile vor fi obligate să ofere informații clare și complete despre produsele și serviciile pe care le furnizează, astfel încât clienții să poată lua decizii în cunoștință de cauză.

În același timp, proiectul introduce obligații privind transparența activităților desfășurate de furnizorii de servicii și stabilește măsuri pentru protejarea investitorilor și a utilizatorilor împotriva practicilor incorecte.

Măsuri împotriva manipulării pieței

Proiectul de lege include și mecanisme menite să prevină fraudele și abuzurile pe piața criptoactivelor. Autoritățile propun reguli pentru combaterea manipulării pieței, utilizării informațiilor privilegiate și altor practici care pot afecta concurența și încrederea investitorilor.

Scopul acestor măsuri este de a crea o piață mai sigură, mai predictibilă și aliniată standardelor europene.

Criptoactivele vor fi împărțite în trei categorii

Legea introduce o clasificare clară a criptoactivelor. Astfel, acestea vor fi împărțite în trei categorii:

tokenuri de monedă electronică, care își mențin valoarea prin raportare la o monedă oficială;

tokenuri raportate la active, a căror valoare este stabilizată în funcție de unul sau mai multe active;

alte tipuri de criptoactive, care nu se încadrează în primele două categorii.

Această clasificare va permite aplicarea unor reguli diferențiate, în funcție de natura și riscurile fiecărui tip de activ digital.

Ce active nu vor fi vizate de noua lege

Nu toate activele digitale vor intra sub incidența noilor prevederi. Proiectul exclude din domeniul de aplicare tokenurile nefungibile (NFT), precum și criptoactivele care sunt deja reglementate prin alte acte normative.

Astfel, legea nu se va aplica activelor digitale care se califică drept instrumente financiare, depozite, fonduri, produse de asigurare sau reasigurare și nici celor care fac parte din sistemele de pensii ori de securitate socială.

Prin adoptarea acestui proiect, autoritățile își propun să creeze un cadru legal modern pentru dezvoltarea pieței criptoactivelor în Republica Moldova, oferind în același timp mai multă încredere investitorilor și utilizatorilor, dar și instrumente eficiente de supraveghere pentru instituțiile statului.