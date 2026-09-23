Reorganizare în sectorul silvic: toate întreprinderile vor fi reunite în „Pădurile Moldovei”, iar vânzarea lemnului va fi separată de activitatea pădurarilor

Ministerul Mediului anunță noi măsuri pentru reorganizarea sectorului silvic din Republica Moldova. Reprezentanții instituției au discutat cu organizațiile neguvernamentale despre reforma Moldsilva și despre modul în care ar urma să fie gestionate pădurile și comercializat lemnul.

Una dintre principalele schimbări propuse este reunirea întreprinderilor silvice într-o singură entitate – „Pădurile Moldovei”. Potrivit Ministerului Mediului, măsura urmărește stabilirea unor reguli mai stricte, delimitarea clară a atribuțiilor și consolidarea mecanismelor de control.