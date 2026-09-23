Ministerul Mediului anunță noi măsuri pentru reorganizarea sectorului silvic din Republica Moldova. Reprezentanții instituției au discutat cu organizațiile neguvernamentale despre reforma Moldsilva și despre modul în care ar urma să fie gestionate pădurile și comercializat lemnul.
Una dintre principalele schimbări propuse este reunirea întreprinderilor silvice într-o singură entitate – „Pădurile Moldovei”. Potrivit Ministerului Mediului, măsura urmărește stabilirea unor reguli mai stricte, delimitarea clară a atribuțiilor și consolidarea mecanismelor de control.
O altă schimbare anunțată vizează modul de comercializare a lemnului. Ministerul susține că va fi eliminat conflictul de interese prin separarea activității de gestionare a pădurilor de cea de vânzare a masei lemnoase.
Astfel, lemnul ar urma să fie comercializat transparent, din depozite, legal și sub monitorizare. Ministerul propune, de asemenea, ca pădurarul să fie responsabil de protecția și îngrijirea pădurii, în timp ce vânzarea lemnului să fie gestionată printr-un proces distinct și ușor de urmărit.
O altă măsură anunțată este stabilirea unui preț unic pentru masa lemnoasă la nivel național.
Ministerul promite consultări cu organizațiile de mediu
Reprezentanții Ministerului Mediului afirmă că, în cadrul discuțiilor cu ONG-urile, au fost prezentate întrebări și propuneri privind reforma sectorului silvic.
„O reformă bună se construiește și prin dialog cu oamenii care cunosc domeniul, au expertiză și urmăresc îndeaproape ce se întâmplă în sector de ani de zile”, transmite Ministerul Mediului.
Instituția susține că propunerile organizațiilor neguvernamentale vor fi luate în considerare în procesul de reformare a sectorului.