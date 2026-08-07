Republica Moldova a evitat azi deconectările de energie electrică, după ce au fost rezervate volumele necesare pentru acoperirea integrală a consumului. Întreruperile de curent nu sunt însă excluse, dacă nu vom reduce consumul, avertizează președintele Maia Sandu. Sandu îndeamnă din nou populația să economisească energia electrică

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Guvernul și instituțiile statului lucrează zilnic ca să găsească suficiente volume de enegie ca să putem să le oferim cetățenilor fără întreruper curent. Acuma dacă se a ajunge într-o situație mai compicată pentru că nu depinde doar de noi, depinde de disponibilitatea acestor volume, evident că s-ar putea să ajungem și la întreruperi. Asta depinde și de noi și de cetățeni, dacă vom economisi mai mult în orele de vîrf, atunci vom putea să evităm aceste probleme.”

Totodată șef statului nu exclude și majorări la curent dacă această criză se va prelungi.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „- Am putea să avem majorări la curent, ținînd cont de faptul că folosim energia de avarie?

- Depinde cît va dura această criză și cît va fi consumul nostru în orele de vîrf. Sunt sigur că o se ieșim din această criză. O să pornească ploile, o să crească nivelul apelor în rîuri și atunci situația va fi mai simplă."

Republica Moldova se află în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic din 28 iulie. Criza energetică este provocată de seceta severă, care a redus considerabil debitele râurilor din Europa. Din această cauză, mai multe centrale nucleare și hidroelectrice și-au diminuat producția sau și-au oprit temporar activitatea, deoarece nu mai au suficientă apă pentru răcirea reactoarelor sau pentru producerea energiei.

Astfel, pe piața regională există mai puțină energie electrică disponibilă, iar în orele de consum maxim prețurile cresc semnificativ. Prin reducerea consumului, în special seara, Republica Moldova poate evita achizițiile de energie de urgență, care sunt mult mai scumpe și care pun presiune asupra tarifelor plătite de consumatori. Energocom anunță că pentru azi are asigurată energia electrică necesară, după ce a rezervat volumele din surse interne și importuri.

Totuși, compania avertizează că situația regională rămâne complicată, deoarece energia disponibilă pe piețele externe este limitată. În aceste condiții, autoritățile și Energocom fac un nou apel către populație și agenții economici să reducă consumul de energie, în special între orele 18:00 și 23:00.