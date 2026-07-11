Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul unui băiețel paralizat complet în urma unei anestezii acum 15 ani. Statul va trebui să plătească 20 de mii de euro prejudicii morale și 2500 de euro cheltuieli de judecată. Din păcate, pentru Lilian, copilul paralizat în 2011, dreptatea europeană vine prea târziu. După 11 ani petrecuți imobilizat la pat, organismul acestuia a cedat. Tânărul s-a stins în 2022. Avea 19 ani.

“Mama pe tine tare tare te iubește...

“La noi în țară eu n-am găsit dreptatea.”

Până la vârsta de 8 ani, Lilian a crescut ca orice alt copil. Râdea, alerga, se bucura de viață și visa să ajungă fotbalist.

Viața lui Lilian s-a schimbat complet în 2011. A mers împreună cu mama sa la un stomatolog din Chișinău pentru o extracție dentară, însă după anestezia generală a intrat în șoc anafilactic. S-a trezit abia după șase luni, paralizat, în stare vegetativă, imobilizat la pat și hrănit prin sondă.

Virginia CĂLDĂRARI, MAMA BĂIATULUI DECEDAT: „Eu mainile jos nu le las. Manânc pietre de pe drum și merg mai departe."

Așa a început lupta Virginiei Căldărari pentru a face dreptate pentru fiul său. În 2012 procuratura a deschis un dosar penal de neglijență medicală pe numele medicului anesteziolog, de la policlinica stomatologică. Ancheta penală, închisă și redeschisă de trei ori, a fost clasată definitiv în 2017. Îndurerată, dezamăgită de justiția de acasă, femeia a apelat la CEDO.

Virginia CĂLDĂRARI, MAMA BĂIATULUI DECEDAT: „La noi în țară eu n-am găsit dreptatea. Îmi închideau toate dosarele, am ajuns să fac și expertiză intrenațională, care l-a fel mi-a închis dosarul.”

La 15 ani distanță, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că autoritățile noastre nu au gestionat și investigat corespunzător acest caz. Acum, statul va trebui să achite familiei despăgubiri morale de 20 de mii de euro plus cheltuielile de judecată. Din păcate, decizia instanței europene nu îl mai poate ajuta pe Lilian. Inima lui a încetat să mai bată în 2022. Avea 19 ani.

Virginia CĂLDĂRARI, MAMA BĂIATULUI DECEDAT: „Eu sunt mulțumită de hotărâre, chiar dacă viața copilui meu, dar și viața oamenilor nu are nici un preț. Dar eu sunt mulțumită, pentru că totuși hotărârea a fost în favoarea mea.”

Vadim VIERU, AVOCAT ASOCIAȚIA PROMO-LEX: „Curtea Europeană a drepturilor omului, în această cauză, a constatat o violare a convenției, inclusiv sub aspectul că fapta n-a fost investigată corespunzător de către organele de procuratură, practic o investigație eficientă a ceea ce s-a întâmplat cu copilul.

Potrivit avocatului Promo-LEX, hotărârea CEDO obligă acum statul să obțină consimțământul pentru administrărea anesteziei și anchete eficiente în cazuri de presupusă neglijență medicală”.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „În februarie 2012, Ministerul Sănătății a suspendat temporar utilizarea halotanului, preparatul care i-a provocat lui Lilian șocul anafilaftic, însă ulterior acesta a fost reautorizat. Din 2014, prospectul medicamentului a fost modificat, fiind interzisă utilizarea la copii în afara spitalelor și impuse condiții stricte privind echipamentele de resuscitare și personalul medical instruit.”

Hotărârea Curții Europene nu este definitivă. Părțile au la dispoziție trei luni pentru a solicita trimiterea cauzei în fața Marii Camere a CEDO.