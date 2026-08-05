În această seară, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta din nou cu deficit de energie electrică, în intervalul de consum 18:00-21:00.

Potrivit Energocom, pentru perioada 18:00 – 19:00 este prognozat un deficit în regim comercial de aproximativ 62 MWh, pentru 19:00 -20:00 deficitul este de 129 MWh, iar pentru 20:00 – 21:00 - 112 MWh.

Autoritățile recomandă, în această seară, reducerea voluntară a consumului de către cetățeni.

Întreaga regiune se confruntă cu efectele valului de caniculă.

„Consumul de energie electrică a crescut considerabil, în timp ce producția este afectată și de condițiile meteorologice. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, deoarece apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura”, se arată în comunicatul autorităților.

Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie

Marți, Republica Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie de aproximativ 130 MWh între orele 21:00 și 23:00. Deși autoritățile au cerut populației să economisească, consumul a urcat la peste 900 MW, depășind media obișnuită de 800 MW, ceea ce a obligat țara să cumpere curent la prețuri mari.

Unii analiști au vorbit în acest context despre un sabotaj al cetățenilor față de apelul autorităților.

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