Republica Moldova va avea noi parcuri eoliene, cu o capacitate totală sprijinită de 170 MW, care vor fi dotate și cu sisteme de stocare a energiei în baterii. Guvernul a aprobat, în ședința din 12 noiembrie, rezultatele celei de-a doua licitații pentru dezvoltarea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Investițiile ar urma să reducă dependența de importuri și să consolideze securitatea energetică a țării.

Proiectele vor fi realizate de patru consorții de investitori, care vor instala, pe lângă turbinele eoliene, sisteme de stocare cu o capacitate cumulată de 150,57 MWh.

Potrivit rezultatelor licitației, proiectele au fost atribuite astfel:

„Lumina Noastră” – patru proiecte, cu o capacitate sprijinită totală de 54 MW;

„Navitas Energy” – un proiect de 40,5 MW;

„Leafwind Energy” și „Oromaxmontaj” – un proiect de 35 MW;

„Summa FIBA Enerji” – un proiect cu o capacitate sprijinită de 40,5 MW.

În cazul ultimului investitor, capacitatea totală instalată a centralei va fi de 52 MW. Energia produsă de capacitatea care nu beneficiază de mecanismul de sprijin va fi comercializată la prețul pieței.

Cât va costa energia produsă

Prețurile ofertate de investitorii câștigători variază între 1,24 și 1,25 lei pentru un kilowatt-oră, fără TVA. Prețul mediu ponderat este de 1,25 lei/kWh, iar proiectele au fost selectate în funcție de cele mai mici oferte de preț.

Investitorii vor beneficia de un mecanism de sprijin care le va garanta condiții predictibile pentru comercializarea energiei electrice timp de 15 ani de la punerea în funcțiune a centralelor. Acesta se va aplica doar energiei produse de capacitățile eligibile.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că dezvoltarea energiei regenerabile trebuie însoțită de investiții în sisteme de stocare, pentru a asigura stabilitatea și flexibilitatea rețelei electrice.

Bateriile vor permite acumularea energiei produse în perioadele cu vânt favorabil și livrarea acesteia în rețea atunci când cererea este mai mare sau producția este redusă.

Când trebuie să fie gata parcurile eoliene

Potrivit hotărârii Guvernului, centralele eoliene și sistemele de stocare trebuie puse în funcțiune în cel mult 36 de luni de la publicarea documentului în Monitorul Oficial.

Contractele de achiziție a energiei electrice urmează să fie încheiate cu producătorii desemnați în termen de zece zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Moldova vrea ca 30% din energie să provină din surse regenerabile

Aceasta este a doua licitație organizată de autorități pentru dezvoltarea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile. În cadrul primei licitații au fost atribuite contracte pentru 165 MW, dintre care 105 MW pentru centrale eoliene și 60 MW pentru centrale fotovoltaice.

Autoritățile își propun ca, până în 2030, energia din surse regenerabile să reprezinte 30% din consumul țării.

Realizarea noilor proiecte ar urma să contribuie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 1,4 milioane de tone de CO₂, echivalentul emisiilor anuale generate de aproximativ 310.000 de autoturisme.

La sfârșitul lunii august 2026, Republica Moldova avea capacități instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de peste 1.000 MW.