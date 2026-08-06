Republica Moldova va marca cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței printr-o paradă militară organizată în centrul Chișinăului. Președintele Maia Sandu a semnat decretul prin care dispune desfășurarea ceremoniei pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale, cu participarea Armatei Naționale și a altor instituții de forță.

Potrivit decretului, la paradă vor participa subdiviziuni ale Armatei Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului de Protecție și Pază de Stat, care vor defila cu tehnica și armamentul din dotare.

Documentul prevede că ministrul apărării va fi responsabil de constituirea formațiunilor de paradă și de conducerea evenimentului, iar Guvernul va asigura pregătirea și desfășurarea paradei militare.

Decretul a fost semnat la Chișinău, la 5 august 2026, și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

35 de ani de la proclamarea independenței

Pe 27 august 2026, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței.

Paradele militare nu sunt organizate anual de Ziua Independenței în Republica Moldova. Acestea au loc, de regulă, cu prilejul unor aniversări jubiliare sau în baza unei decizii speciale a autorităților, cum este cazul celebrării a 35 de ani de la proclamarea independenței.

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