Șoferii din Chișinău vor trebui să își planifice din timp deplasările. Primăria municipiului anunță restricții de circulație pe mai multe străzi din capitală, în contextul lucrărilor de modernizare a rețelelor de apeduct și de construire a unei linii electrice. În plus, ruta de troleibuz nr. 3 va circula temporar pe un traseu modificat.

În perioada 23 iulie – 21 august 2026, circulația rutieră va fi suspendată parțial pe strada Cetatea Albă, pe tronsonul cuprins între străzile Minsk și Pandurilor.

Restricțiile sunt impuse pentru executarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor de apeduct care alimentează consumatorii din zona imobilelor cu numerele 18–36, la solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău”.

Modificări de trafic și pentru ruta de troleibuz nr. 3

Tot pe 23 iulie, în intervalul 09:00 – 22:00, traficul va fi suspendat parțial pe strada Alexe Mateevici, între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga, pentru lucrări de reparație a apeductului din dreptul imobilului cu nr. 103.

Din cauza intervențiilor, ruta de troleibuz nr. 3 va circula temporar pe un traseu modificat. În direcția de deplasare (tur), troleibuzele vor fi redirecționate de pe strada Constantin Stere pe străzile Alexei Șciusev, București și Vasile Alecsandri, după care își vor continua traseul obișnuit. În sensul de întoarcere (retur), circulația va rămâne neschimbată.

Strada Oituz va fi închisă complet

O altă restricție importantă vizează strada Oituz, unde circulația rutieră va fi suspendată total în perioada 22 iulie – 16 august 2026.

Vor fi închise tronsonul dintre străzile Odesa și Copăceni, precum și porțiunea străzii Copăceni cuprinsă între străzile Oituz și Fântânilor.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de construire a unei linii electrice în zona imobilului de pe strada Oituz nr. 10.

Șoferii sunt îndemnați să respecte restricțiile

Primăria municipiului Chișinău anunță că antreprenorii vor instala indicatoarele rutiere și elementele de semnalizare necesare pentru organizarea traficului pe durata lucrărilor.

Autoritățile îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere și indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic și să aleagă, pe cât posibil, rute alternative pentru a evita zonele afectate de restricții.