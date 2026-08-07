Călătorii care folosesc rutele de autobuz nr. 18, 18A și 18B sunt atenționați că traseele acestora vor fi modificate temporar, în legătură cu suspendarea circulației rutiere pe șoseaua Muncești.

Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băcioii Noi, în două intervale:

7 august 2026, ora 21:00 – 8 august 2026, ora 07:00;

9 august 2026, ora 21:00 – 10 august 2026, ora 07:00.

Cum vor circula autobuzele

Pe perioada restricțiilor, ruta de autobuz va avea următorul itinerar:

Tur: șos. Muncești – str. Grădina Botanică – bd. Dacia – str. Băcioii Noi – șos. Muncești, apoi pe traseul obișnuit.

Retur: șos. Muncești – str. Băcioii Noi – bd. Dacia – str. Grădina Botanică – șos. Muncești, apoi pe traseul stabilit.

Autoritățile recomandă pasagerilor să țină cont de modificări și să își planifice călătoriile din timp.

Pentru informații suplimentare despre circulația transportului public, călătorii pot apela Dispeceratul PUA la numărul 022 83 73 17.