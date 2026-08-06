Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone nu vor putea circula pe drumurile publice naționale între orele 10:00 și 20:00, în zilele în care este emis cod portocaliu sau roșu de caniculă, cu temperaturi cuprinse între 36 și 41 de grade Celsius. Măsura este menită să protejeze carosabilul de degradările provocate de temperaturile extreme, anunță Administrația Națională a Drumurilor.

Potrivit instituției, în perioadele de caniculă, asfaltul își pierde din rezistență, iar circulația vehiculelor de mare tonaj poate provoca deformări ale carosabilului, precum făgașe și tasări, ceea ce afectează siguranța traficului și duce la costuri mai mari pentru reparații.

Excepții pentru anumite categorii de transport

De la restricții sunt exceptate transportul de persoane, al produselor perisabile, al echipamentelor medicale, transporturile destinate intervențiilor de urgență, transportul animalelor vii, distribuția carburanților și alte categorii prevăzute de ordin.

Mesajul autorităților

Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să urmărească avertizările meteorologice și să își planifice deplasările în funcție de restricțiile aflate în vigoare.

Măsuri similare au fost luate și peste Prut

Restricții similare au fost impuse și în România, unde autoritățile au limitat temporar circulația vehiculelor de mare tonaj pe mai multe drumuri din vestul țării, din cauza temperaturilor extreme. Măsura a fost valabilă între orele 12:00 și 20:00 și a vizat județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub avertizare de Cod Roșu de caniculă.

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