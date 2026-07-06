Șoferii care urmează să tranziteze drumul R26 Bender – Căușeni – Cimișlia sunt îndemnați să își planifice din timp deplasările. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, miercuri, 8 iulie, circulația rutieră va fi restricționată temporar în zona podului peste râul Cogâlnic, din orașul Cimișlia.

Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orar 10:00–12:00 și sunt necesare pentru efectuarea încercării statice a podului, o etapă importantă în procesul de evaluare a stării tehnice a construcției.

Testele vor fi realizate în condiții controlate și au scopul de a verifica comportamentul structurii podului sub sarcină, astfel încât specialiștii să poată stabili cu exactitate starea acestuia și eventualele lucrări necesare pentru menținerea siguranței circulației.

Testele fac parte din expertiza tehnică a podului

Lucrările sunt efectuate în cadrul contractului de elaborare a raportului de expertiză tehnică pentru podul de șosea amplasat pe drumul R26, la kilometrul 83+531. Procesul include inspectarea și diagnosticarea structurii, precum și încercarea statică, realizată prin teste controlate.

Apel către șoferi

Administrația Națională a Drumurilor îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să își planifice din timp traseele, pentru a evita întârzierile generate de restricțiile temporare de trafic.