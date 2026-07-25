Există sau nu riscul ca Chișinăul să rămână fără apă? În timp ce ministrul Mediului avertizează că nivelul Nistrului ar putea scădea în perioada următoare, iar primarul capitalei îl acuză că panichează populația, hidrologii susțin că Republica Moldova se confruntă deja cu o secetă hidrologică. Specialistul afirmă că debitul râului este de aproape trei ori mai mic decât în mod normal și cere autorităților să aplice procedurile prevăzute de lege.

Așa arată râul Nistru în apropierea stației de captare de la Vadul lui Vodă, care alimentează Chișinăul cu apă. Deși, la prima vedere, situația nu pare alarmantă, hidrologii vorbesc despre o secetă hidrologică.

Valeriu CAZAC, HIDROLOG: „Acum pe râul Nistru curge a treia parte de apă din debitul Nistrului, între sectorul de la Naslavcea și la Palanca. În loc de 360 de metri cub, avem numai 100 de metri cub de apă. Asta vorbește că avem o criză de apă în bazinul fluvilului Nistru.”

Nistrul are acum de aproape trei ori mai puțină apă decât ar trebui să aibă în această perioadă, iar asta poate afecta funcționarea stației de captare de la Vadul lui Vodă, explică specialistul.

Valeriu CAZAC, HIDROLOG: „Dacă cade nivelul apei la stația de pompare pentru orașul Chișinău, sub nivelul de 8,29-49 de metri, acolo este un nivel critic, atunci aceste pompe nu vor putea funcționa la regimul normal, pentru o asigurare cu apa Chișinăul.”

Expertul spune însă că schimbul de replici dintre ministrul Mediului și primarul Chișinăului este mai degrabă unul politic.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Trebuie să fim pregățiti pentru o eventuală scădere a nivelului după data de 31 iulie.”

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Eu nu știu cât de ipocrit, cinic și criminal trebuie să fii ca să sperii oamenii din Chișinău că nu va fi apă.”

Valeriu CAZAC, HIDROLOG: „Ministrul Mediul vorbește în general despre ecosistemul bazinului hidrografic Nistru, dar primarul vorbește despre sursa de alimentare cu apă a urbei Chișinăului.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „În urma controverselor legate de nivelul de apă de la stația de captare de la Vadul lui Vodă, care aprovizionează capitala cu apă, am solicitat acces în interior. Însă în urma multiplelor solicitări reprezentații Apa-Canal Chișinău ne-au refuzat accesul argumentând că acum nu este momentul oportun.”

În imaginile suprinse de dronă de la stația de captare se vede că apei este la nivelul indicatorului 8. Ceea ce înseamnă că situația se poate schimba de la o zi la alta fie de la precipitații fie de la lipsa lor. În opinia sa, autoritățile ar trebui să respecte procedurile prevăzute de lege și să decidă dacă situația impune declararea oficială a unei secete hidrologice.

Valeriu CAZAC, HIDROLOG: „În cazurile când avem cantități mai mici, semnificativ decât la norma, cu abateri de la norma multianuală, atunci organul central de mediu este obligat să declară o situație de secție hidrologică. Până ce o fi organul central de mediu n-a declarat acesta.”

În același timp, hidrologul spune că sistemul de acumulare a apei de pe Nistru, împreună cu rezervele din fântânile arteziene, ar putea menține alimentarea orașului pentru o perioadă chiar dacă nivelul râului continuă să scadă.

Valeriu CAZAC, HIDROLOG: „Rezerverele de apă lde la Novodnestrovsk și cele de la Dubăsari vor permite să menținem nivelul pompei încă o lună chiar fără precipitații.”

Specialistul avertizează însă că Republica Moldova nu este pregătită pentru astfel de situații. Deși legea prevede elaborarea unor planuri de gestionare a secetei hidrologice, acestea lipsesc atât la nivel național, cât și în multe administrații locale.