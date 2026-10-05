România reacționează după incidentul grav produs astăzi în zona Palanca, unde o persoană a fost rănită. Bucureștiul condamnă ferm cele întâmplate și spune că incidentul demonstrează, din nou, riscurile pe care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea Republicii Moldova. Despre asta, a anunțat ambasadorul României în Republica Moldova.

Cristian LEON ȚURCANU, AMBASADORUL ROMÂNIEIÎN RM: „Condamnăm cu fermitate incidentul grav produs astăzi în zona Palanca, în urma căruia o persoană a fost rănită, pe fondul atacurilor Federației Ruse împotriva Ucrainei. Acesta survine după mai multe incidente cu drone înregistrate în ultimele zile, care au afectat spațiul aerian și securitatea Republicii Moldova”.

Totodată, ambasadorul a menționat că acest incident este o nouă dovadă clară a consecințelor directe pe care războiul de agresiune al Rusiei îl are asupra securității Republicii Moldova și asupra stabilității regionale.

De asemenea, Cristian Leon Țurcanu a subliniat că România este alături de țara noastră cu solidaritate și sprijin concret, inclusiv pentru consolidarea securității și rezilienței sale.

„Vom continua să susținem Republica Moldova în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Îi doresc însănătoșire grabnică persoanei rănite în incidentul de astăzi”, a adăugat ambasadorul.

Autoritățile noastre n-au comentat deocamdată incidentul.

O persoană, rănită, după ce un proiectil a căzut la vama Palanca

Astăzi, la vama Palanca-Maiaki-Udobnoe a căzut un proiectil în urma atacurilor Rusiei asupa Ucrainei.

În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autocar care staționa în preajma barierei. Totodată, un angajat al poliției de frontieră a fost rănit.

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Activitatea vamei, sistată

În urma incidentului, activitatea vamei a fost sistată. Serviciul Vamal, în comun cu Poliția de Frontieră, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.