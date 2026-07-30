Un nou grup de 24 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pleacă astăzi în Grecia, unde va prelua misiunea de la colegii lor care au intervenit în ultimele două săptămâni la incendiile de pădure.

Potrivit IGSU, noul contingent este format din 24 de pompieri și îi va înlocui pe colegii lor, care activează în Grecia din 14 iulie.

Rotația va avea loc după sosirea echipei în Grecia, pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și intervenție la incendiile forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene.

În timpul misiunii, primul contingent de pompieri moldoveni a intervenit la stingerea a trei incendii de pădure și vegetație, oferind sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență.

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În 2026, echipa specializată a IGSU participă pentru al patrulea an la misiunile de sprijin din Grecia și pentru al treilea an în calitate de membru cu drepturi depline al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

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Imagine simbol/ IGSU

Pompieri / IGSU

Pompieri / IGSU