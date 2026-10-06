Un bărbat de 50 de ani din Chișinău a rămas fără 61 de mii de lei după ce a fost contactat de un necunoscut care s-a prezentat drept angajat al Băncii Naționale a Moldovei. Individul i-ar fi spus victimei că trebuie oprite mai multe credite frauduloase și, sub acest pretext, a reușit să o convingă să-i transmită banii.

Potrivit Poliției, suma provenea din sursele proprii ale bărbatului și a fost transmisă prin intermediul unui curier.

Cazul a fost raportat abia acum, deși escrocheria ar fi fost comisă anterior. În ultimele 24 de ore, organele de drept nu au înregistrat alte fraude telefonice noi, însă au fost raportate încă două cazuri comise anterior. Prejudiciul total în cele două dosare este estimat la 77.800 de lei.

Alte zeci de tentative, oprite la timp

În același timp, poliția anunță că 58 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să piardă bani. Reacția rapidă și vigilența cetățenilor au împiedicat producerea unor prejudicii.

Poliția le recomandă oamenilor să nu divulge la telefon coduri de acces, parole sau date bancare și să nu se lase intimidați ori grăbiți de persoane care pretind că reprezintă bănci sau instituții ale statului.