O femeie de 55 de ani din Chișinău a rămas fără 165.000 de lei, după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Sub pretextul unor verificări, escrocii au convins-o să transmită banii unei persoane necunoscute.

Potrivit poliției, cazul s-a produs pe 19 octombrie, însă a fost raportat abia acum.

Femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au indus-o în eroare și au determinat-o să se întâlnească cu un presupus reprezentant al instituțiilor. În urma întâlnirii, aceasta i-a transmis 165.000 de lei, bani care proveneau din economiile sale.

Poliția precizează că, în ultimele 24 de ore, au fost raportate alte trei cazuri de escrocherie telefonică, comise anterior. Prejudiciul total estimat depășește 240.000 de lei.

Totodată, organele de drept anunță că alte 59 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor.