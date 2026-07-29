Deși în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică, Poliția investighează o escrocherie de 200.000 de lei raportată cu întârziere. Victima, o femeie de 60 de ani din raionul Căușeni, a fost convinsă de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) să transfere atât economiile sale, cât și banii obținuți dintr-un credit bancar.

Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat la Inspectoratul de Poliție Rîșcani din Chișinău, după ce femeia a sesizat autoritățile despre înșelăciunea al cărei victimă a devenit.

Totul s-a întâmplat pe 23 iulie, când aceasta a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate. Escrocii i-au spus că pe numele ei ar fi fost contractate în mod fraudulos mai multe credite și că, pentru a evita consecințe financiare, trebuie să achite de urgență sumele solicitate.

Sub presiunea informațiilor false și convinsă că își protejează situația financiară, femeia a transferat 200.000 de lei. Potrivit oarganelor de drept, banii proveneau atât din economiile personale, cât și dintr-un credit contractat de victimă.

118 tentative de fraudă au fost dejucate

Deși acest caz a fost raportat abia acum, Poliția anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate noi fraude telefonice.

Mai mult, în aceeași perioadă au fost dejucate 118 tentative de escrocherie, fără ca infractorii să provoace prejudicii. Potrivit autorităților, acest lucru a fost posibil datorită vigilenței cetățenilor, care au întrerupt convorbirile suspecte și au alertat imediat poliția.

Apelul organelor de drept

În context, Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență atunci când primesc apeluri de la persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului, bănci sau companii de telecomunicații.

Organele de drept recomandă să nu fie comunicate niciodată coduri SMS, parole, coduri PIN sau datele cardurilor bancare și să nu fie contractate credite ori efectuate transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute.

În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt îndemnați să închidă imediat conversația și să contacteze direct instituția în numele căreia au fost sunați sau să sesizeze poliția, folosind exclusiv numerele oficiale.

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