Două victime ale escrocheriilor telefonice au raportat abia acum cazurile în care au fost înșelate, prejudiciul total ridicându-se la 650.000 de lei. În unul dintre cazuri, o femeie de 41 de ani din Chișinău a fost convinsă să transmită 25.000 de euro unui curier, după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă și, ulterior, drept polițiști. Între timp, alte 49 de tentative de escrocherie au fost dejucate.

Potrivit poliției, cazul din Chișinău a avut loc pe 7 octombrie. Femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange. Sub pretextul modificării unui abonament, acestea au obținut datele personale ale victimei.

Ulterior, femeia a fost sunată de alte persoane care au pretins că sunt polițiști. Prin inducere în eroare, suspecții au convins-o să transmită 25.000 de euro unui curier, provocându-i un prejudiciu considerabil.

Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică în ultimele 24 de ore, însă alte două victime au sesizat organele de drept în legătură cu fraude comise anterior. Prejudiciul total în cele două cazuri ajunge la 650.000 de lei.

Alte 49 de tentative de fraudă, dejucate

Deși escrocii continuă să recurgă la diverse metode pentru a obține bani de la cetățeni, vigilența oamenilor a contribuit la prevenirea altor 49 de tentative de escrocherie, care nu au mai produs prejudicii materiale.

Poliția avertizează că angajații băncilor, ai companiilor de telefonie și ai organelor de drept nu solicită transmiterea banilor către curieri sau alte persoane.

Cum vă puteți proteja de escroci

Organele de drept recomandă cetățenilor să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute și să nu transmită bani la solicitarea unor persoane care îi contactează telefonic, chiar dacă acestea pretind că reprezintă instituții oficiale.

În cazul unui apel suspect, convorbirea trebuie întreruptă, iar informațiile verificate prin contactarea instituției respective folosind canalele oficiale.