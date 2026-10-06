Se face o lună de când maternitatea din Nisporeni este închisă, din lipsă de personal. Singurul neonatolog s-a pensionat, iar altul încă nu a fost găsit. Respectiv, gravidele sunt duse să nască la Ungheni sau la Chișinău – maternități ce se află la mai bine de o oră distanță. Administrația spitalului cere soluții de la fondator, care e Ministerul Sănătății. Un răspuns încă nu există. Între timp, pacientele sunt nemulțumite că nu pot să nască mai aproape de casă.

„A rămas totul de izbeliște.”

„Lipsa unui medic neonatolog, care este indispensabil în actul de naștere și trebuie să fie prezent pentru siguranța noi-născuților.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Suntem în secția de obstetrică și ginecologie a Spitalului Raional din Nisporeni. Aici, unde altădată era forfotă și se auzeau plânsete de nou-născuți, acum domnește liniștea. Saloanele sunt pustii, nu mai sunt proaspete mămici, iar sălile de examinare au rămas goale. Întreaga secție este închisă.”

Șefa secției, Natalia Cojocaru, afirmă că, lunar, aici veneau pe lume în jur de 20 de copii.

Natalia COJOCARU, ȘEFA SECȚIEI GINECOLOGIE ȘI OBSTETRICĂ, SPITALUL RAIONAL NISPORENI: „Aici era sala de nașteri, cu două fotolii.”

„Era o rotație mare a paturilor. Eram solicitați.”

Nelea CAIA, ASISTENTĂ SUPERIOARĂ, MATERNITATEA NISPORENI: „Am o părere de rău foarte mare și pentru lucrători și pentru populația din raionul Nisporeni.”

Maternitatea a fost închisă din data de 7 septembrie, prin ordinul Ministerului Sănătății. Decizia a fost luată din lipsă de specialiști. Asta după ce singurul neonatolog al secției s-a pensionat la vârsta de 75 de ani. Directorul spitalului susține că a transmis demersuri la minister pentru a soluționa problema, dar fără un răspuns concret.

Ina SCLIFOS, DIRECTOR SPITALUL RAIONAL NISPORENI: „Noi am solicitat venirea sau asigurarea cu un medic neonatolog de la Ministerul Sănătății. S-a căutat acest specialist, s-a cerut și de la Universitatea de Medicină și de la Centrul Mamei și a Copilului, iar până în prezent nu am fost asigurați cu acest specialist, iar secția și-a sistat activitatea.”

Asta înseamnă că de o lună, gravidele sunt transportate să nască, prin 112, la spitalul din Ungheni. Iar dacă este vreo situație de risc, femeile sunt duse la Institutul Mamei și al Copilului din Chișinău. Drumul lung le sperie pe unele paciente.

„Mai ales dacă e o urgență. Ce se întâmplă atunci, naște femeia în ambulanță? Sau să mergi cu mașina proprie? ”

„Ambulanțele nu sunt într-atât de dotate și nu sunt toate cu medici.”

Contactat de PRO TV, Ministerul Sănătății a precizat că sistarea activității maternității este o măsură temporară. Se caută în continuare un neonatolog, ceea ce ar permite redeschiderea maternității din Nisporeni.