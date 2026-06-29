Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru carburanți mâine, 30 iunie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noi prețuri maxime de referință, în scădere atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Potrivit ANRE, prețul pentru un litru de benzină va fi de 27,41 lei, cu 3 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Totodată, motorina se ieftinește cu 11 bani, urmând să coste 24,45 lei/litru.

Prețuri carburanți/ ANRE

Tendința de reducere a prețurilor este susținută de evoluțiile de pe piețele internaționale. În ultimele zile, instituția explica faptul că diminuarea cotațiilor produselor petroliere este determinată de îmbunătățirea perspectivelor privind aprovizionarea globală cu petrol, pe fondul relaxării tensiunilor din zona Golfului Persic.

În același timp, creșterea ofertei de produse petroliere a dus la reducerea cotațiilor Platts, care au coborât sub pragul de 900 de dolari pe tonă.

Carburanții - comercializați chiar și sub plafonul stabilit de ANRE

La unele stații de alimentare din țară, carburanții sunt comercializați chiar și sub plafonul stabilit de Agenție. Cele mai mici prețuri afișate la 29 iunie sunt de 26,94 lei/litru pentru benzina și 24,10 lei/litru pentru motorină.