Șapte persoane au fost depistate de polițiștii de patrulare în timp ce conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului. Cazurile au fost înregistrate în mai multe localități din țară, inclusiv în Chișinău, Orhei, Nisporeni și Ungheni.

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), cea mai mare concentrație de alcool în aerul expirat, de 1,68 mg/l, a fost înregistrată în cazul unui biciclist de 44 de ani, depistat în localitatea Clișova Nouă, raionul Orhei.

Un alt caz a fost documentat în satul Milești, raionul Nisporeni, unde un bărbat de 36 de ani conducea o tricicletă electrică. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,46 mg/l alcool în aerul expirat.

De asemenea, în localitatea Nemțeni, raionul Hîncești, un biciclist de 41 de ani a fost depistat cu 1,32 mg/l.

Șoferi băuți, prinși și în Chișinău

Printre persoanele documentate se numără și patru șoferi de automobile.

În localitatea Suruceni, raionul Ialoveni, un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul unui BMW, avea 1,24 mg/l alcool în aerul expirat.

În municipiul Chișinău, pe strada Ginta Latină, o femeie de 31 de ani, care conducea un Ford, a fost testată cu 1,06 mg/l. Un alt șofer, de 38 de ani, aflat la volanul unui Renault, a fost depistat pe strada Braniștii cu 1,05 mg/l.

Un alt caz a fost înregistrat în localitatea Semeni, raionul Ungheni, unde un bărbat de 32 de ani, care conducea un Volkswagen, avea 0,93 mg/l alcool în aerul expirat.

Toate cazurile au fost documentate de polițiști conform legislației în vigoare.