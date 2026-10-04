Ziua Națională a Vinului a continuat aseară cu un concert grandios în centrul capitalei. Mii de oameni s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale, unde au cântat, au dansat și s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare. Seara a culminat cu recitalurile unor artiști îndrăgiți, printre care și Satoshi.

Odată cu lăsarea serii, atmosfera a devenit și mai animată. Oamenii au cântat și au dansat, iar voia bună a fost întreținută de interpreta Violeta Botezatu, care a venit cu un repertoriu variat, de la muzică populară până la piese de muzică ușoară.

A urcat apoi pe scenă Lidia Isac, iar publicul a început imediat să danseze.

Cel mai așteptat artist al serii a fost însă Satoshi.

Oamenii ne-au povestit și cum și-au petrecut ziua în Piața Marii Adunări Naționale.

„-Câte pahare de vin ați băut astăzi?

-Din 10 am reușit 5, mai urmează și mâine.”

„-Am făcut cunoștință cu doamna Maria. Am venit cu nepoțeii și cu fiica. E foarte frumos, foarte bine. Sunt de la Soroca.

-Ați făcut cunoștințe noi astăzi?

-Da! Iată cu doamna Maria, cu tineri.”

„-După cum vedeți, suntem într-o atmosferă bună.

-Ați mai fost și anii trecuți?

-Da, în fiecare an venim. E o sărbătoare care ne reprezintă pe noi, moldovenii.”

Vizitatorii au venit din mai multe colțuri ale lumii pentru a sărbători Ziua Vinului.

„Extraordinar. Ne-a plăcut la Chișinău, noi suntem de la Galați. Ne-a plăcut.

-Ați mai fost la Chișinău?

-Da, este a doua oară și mai venim.”

„Chișinău, te iubim. Sunteți cei mai tari, aveți cele mai frumoase femei.”

„Ne place cultura voastră și oamenii sunt buni și aveți o atitudine bună față de noi, turiștii. Super!”

La cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizatorii au estimat prezența a aproximativ 30 de mii de turiști străini.