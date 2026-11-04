Numărul infecțiilor respiratorii este în scădere în Republica Moldova. În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, au fost raportate 1.385 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 32,7% mai puține decât în săptămâna precedentă. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Potrivit ANSP, în aceeași perioadă, în municipiul Chișinău a fost confirmat un caz de gripă sezonieră. Totodată, au fost înregistrate șase cazuri de COVID-19.

Pentru monitorizarea circulației virusurilor, specialiștii laboratoarelor ANSP au investigat 46 de probe pentru depistarea virusurilor gripale, non-gripale și SARS-CoV-2.

Peste 127 de mii de persoane au fost vaccinate împotriva gripei

În contextul sezonului gripal 2026–2027, autoritățile au achiziționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal trivalent INFLUVAC. Dintre acestea, peste 127 de mii de doze au fost deja utilizate.

Vaccinarea este recomandată începând cu vârsta de șase luni, în special persoanelor care prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire și de apariție a complicațiilor. În această categorie se regăsesc copiii și adulții cu boli cronice, femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele instituționalizate.

Recomandările medicilor pentru prevenirea infecțiilor

ANSP îndeamnă populația să respecte măsurile de igienă pentru a reduce riscul de îmbolnăvire și de răspândire a infecțiilor respiratorii. Printre recomandări se numără spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, folosirea șervețelelor de unică folosință în timpul tusei sau strănutului și adoptarea unui stil de viață sănătos.

De asemenea, specialiștii recomandă o alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că monitorizează în continuare situația epidemiologică și circulația virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național.