Scafandrierii continuă căutările la iazul din Dănceni, unde au fost găsite fragmente din corpurile a două persoane, una dintre era de gen feminin. Echipele intervin pentru a depista și alte părți ale cadavrelor, care ar putea ajuta la identificarea victimelor. Reporterul PRO TV se află la fața locului și a surprins imagini din timpul intervenției.

Între timp, medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane, precum și alte detalii relevante care vor contribui la elucidarea cazului.

Scafandrierii continuă căutările la Dănceni/ PRO TV

Au fost găsite două cadavre, dintre care unul de gen feminin

Poliția a venit astăzi cu noi detalii după ce, ieri, mai multe părți de corp uman au fost descoperite la iazul din Dănceni. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre cadavrele a două persoane, una dintre acestea fiind de gen feminin.

Mai multe părți ale corpului uman au fost găsite în iazul Dănceni

Mai multe părți ale corpului uman au fost găsite ieri la iazul Dănceni de către un pescar care a anunțat poliția. Totul s-a întâmplat în jurul orei 15:00.

Un pescar care se afla la iazul Dănceni a observat ceva suspect și a contactat poliția.

Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului și a stabilit că este vorba despre mai multe părți componente ale corpului uman.

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