Odată cu valul de căldură și numărul tot mai mare de persoane care aleg să se răcorească în lacuri și râuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului de înec și le cere cetățenilor să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului.

În acest context, IGSU recomandă scăldatul doar în locurile special amenajate și supravegheate de salvamari. Este strict interzisă intrarea în apă în stare de ebrietate, precum și lăsarea copiilor fără supravegherea permanentă a unui adult.

De asemenea, IGSU îi îndeamnă pe oameni să evite scăldatul pe timp de noapte, în locuri necunoscute sau în zone cu curenți puternici. Totodată, specialiștii recomandă să nu se intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, pentru a evita șocul termic.

Reguli/ IGSU

Părinții sunt sfătuiți să discute cu cei mici despre regulile de comportament în apropierea apei și să nu le permită jocuri periculoase în lacuri, râuri sau alte bazine acvatice.

Potrivit IGSU, respectarea acestor măsuri simple poate preveni tragediile și contribui la protejarea vieții și sănătății.