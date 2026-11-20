Un bărbat de 56 de ani ar fi tras aseară, două focuri dintr-o armă de vânătoare pe care o deținea ilegal, în timpul unui conflict izbucnit la o fermă de ovine din Comrat. Suspectul a fost dezarmat și imobilizat de ceilalți participanți la altercație, iar un bărbat de 41 de ani a fost rănit.

Potrivit poliției, incidentul s-a produs ieri seara pe teritoriul unei ferme de ovine de la marginea satului Chirsova.

Mai multe persoane aflate în stare de ebrietate s-au luat la ceartă, iar conflictul a degenerat în violență.

La un moment dat, un bărbat ar fi scos o armă de vânătoare pe care o deținea ilegal și a tras două focuri.

A tras spre un automobil și apoi spre persoane

Primul foc ar fi fost tras în direcția unui automobil, care s-a oprit. Al doilea ar fi fost îndreptat spre persoanele care coborâseră din vehicul. Un bărbat de 41 de ani a fost rănit.

Ceilalți participanți la conflict au reușit să-l dezarmeze și să-l imobilizeze pe suspect de 56 de ani. Acesta a suferit, la rândul său, leziuni.

Suspectul este internat în spital, sub paza poliției

Persoanele rănite au fost transportate la spitalul din Comrat. Bărbatul de 56 de ani a fost și el internat, fiind supravegheat de polițiști.

Autoritățile au ridicat arma de vânătoare și tuburile cartușelor trase. Automobilul avariat a fost transportat la parcarea specială.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism agravat, săvârșit cu aplicarea armelor, iar poliția continuă cercetările.