​Încercarea Primăriei de a clarifica situația stadionului de la Liceul „Matei Basarab” s-a încheiat cu scandal. La întâlnirea de aseară, reprezentanții Primăriei, ai clubului Petrocub, părinții, elevii și locatarii din preajmă și-au adus reciproc acuzații. Locatarii s-au opus din nou reconstrucției terenului de fotbal.

Viceprimarul Victor Pruteanu, șeful adjunct al Direcției Educație, Andrei Pavaloi, și președintele clubului Petrocub, Mihai Usatîi, s-au întâlnit aseară cu părinți, elevi și locatari pentru a discuta despre soarta stadionului de la liceul „Matei Basarab”. Discuțiile au început cu tensiuni, iar la scurt timp, între părinți și elevi, pe de o parte, și locatari, pe de altă parte, a izbucnit o ceartă.

„-Voi ascultați pe cei care aici trăiesc și ascultați pe cei care trăiesc la Ciocana. Noi vrem ca anume copiii să se ocupe cu sportul pe acest stadion.

-Dumneavoastră ați întrerupt o persoană care aici trăiește.

-Ascultă tinere.

-Lasă să vorbească.”

Discuțiile tensionate au continuat, iar părinții au încercat să explice de ce își doresc renovarea stadionului.

„-Eu sunt mamă, am băiat absolvent, doi copii încă învață. Eu vreau un stadion normal pentru copii.

-Eu tot.

-Nu vreau ca copiii mei să strângă prezervative, seringi folosite, pastile, eu asta nu vreau.”

La întrunire a venit și viceprimarul suspendat Irina Gutnic, care a declarat că reprezintă locatarii. La un moment dat aceasta s-a luat la harță cu Andrei Pavaloi.

„-Doamna Gutnic, în ce calitate ați venit aici?

-Eu am venit să explic constructiv.

-Doamna Gutnic, stimați părinți.”

Părinții insistă că stadionul trebuie renovat pentru a le asigura copiilor condiții adecvate și sigure pentru practicarea sportului. Locatarii susțin însă un proiect propriu, care prevede amenajarea și a terenurilor de volei și baschet, precum și a pistelor de alergare, în conformitate cu legislația.

„Siguranța copiilor și lucrătorilor școlii regulat este încălcată. Săptămâna trecută am trecut de-a lungul stadionului ca să mergem la muncă și o fată își plimba dobermannul fără lesă, fără botniță, fără nimic.”

„Deja foarte mulți ani în urmă, eu am învățat în această școală și încă atunci, eu am finalizat-o cu 16 ani în urmă, încă atunci s-a ridicat întrebarea reconstruirii stadionului. Atunci încă stadionul era neconform pentru utilizare.”

„Nouă nu ni se dă cuvântul. Noi avem deja proiectul nostru elaborat care include și teren de volei și de baschet și piste de alergat, conform legislației, așa cum trebuie să fie un stadion școlar.”

Amintim că, săptămâna trecută, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a suspendat lucrările de reconstrucție a terenului de fotbal de la liceul „Matei Basarab” din capitală, după ce ar fi depistat mai multe încălcări. Printre nereguli se numără amplasarea stadionului prea aproape de blocurile locative. În plus, Consiliul Municipal Chișinău, proprietarul terenului, nu și-ar fi dat acordul pentru lucrări. Conducerea Direcției Educație a criticat decizia și susține că, astfel, elevii sunt lipsiți de un stadion modern.