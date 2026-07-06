Întrebată dacă scandalul de la MoldATSA care se află în administrarea Agenția Proprietăți Publice, ar putea influența procesul de integrare europeană și deschiderea clusterului 6, președintele Maia Sandu a declarat că situația este regretabilă, însă nu are impact asupra parcursului european al Republicii Moldova.

Șefa statului a declarat că la moment este în desfășurare un control intern. Potrivit acesteia, în decurs de o săptămână va fi finalizat raportul comisiei de cenzori, care va stabili persoanele responsabile.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Raportul va arăta cine și de ce se face vinovat, iar cei responsabili trebuie să fie sancționați”.

Președintele a subliniat că întreprinderea trebuie restructurată, iar toate abuzurile identificate urmează să fie corectate. Totodată, APP va trebui să verifice dacă situații similare nu se regăsesc și în alte întreprinderi de stat.

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Maia Sandu a mai precizat că aceste nereguli sunt „regretabile”, însă nu au nicio influență asupra proceselor importante ale Republicii Moldova.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Acestea sunt lucrurile care s-au întâmplat, sunt regretabile, dar nu au nicidecum influență asupra proceselor importante și, mai ales, asupra procesului de integrare europeană.”

Scandalul MoldATSA

Investigațiile au scos la iveală posibile nereguli în cadrul instituției, inclusiv angajarea și promovarea unor persoane apropiate conducerii, dar și acordarea unor bonusuri și premii consistente.

Pe 18 iunie, Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se arată că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în anul 2025.

La scurt timp distanță, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar.

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Până în prezent este vorba de cel puțin 8 demisii, dar și mai multe excluderi din partidul PAS.

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