Iar dacă raportul nu a ajuns în Parlament, schimbul de replici a ajuns, totuși, la ușa Guvernului. Deputații opoziției au dat buzna în sală, cu telefoanele pregătite pentru transmisiuni live, și s-au arătat nemulțumiți că nu au mai avut timp să-i adreseze întrebări premierului. De cealaltă parte, Vasile Tofan le-a cerut să lase „show-ul și circul” și să vină cu propuneri concrete pentru depășirea problemelor economice.

Conferința de presă a început cu un incident. Deputații de la PCRM au venit să-i adreseze întrebări premierului, însă inițial nu au fost lăsați să intre în clădirea guvernului, pe motiv că nu aveau legitimațiile la ei.

Ulterior, accesul le-a fost permis, iar în sală au apărut și deputații de la „Democrația Acasă”, conduși de Vasile Costiuc, cu telefoanele pregătite de transmisiuni live. Se pare că raportul de 100 de zile avea nevoie și de public, și de regie.

Opoziția și-a exprimat nemulțumirea după încheierea conferinței când parlamentarii au încercat să obțină răspunsuri de la premier.

„Conform legii prim-ministrul va veni în parlament. Vă rog să nu strigăm să menținem calmul."

Ulterior, spiretele s-au calmat iar miniștrii au fost cei care au răspuns la întrebările deputaților.

„-De unde iau fermierii credite ieftine?

-Dragi atreprenori, chiar astăzi am publicat datele câte credite au fost oferite în lei moldovenești cu 5,1 la sută pentru fermieri.”

La final, premierul le-a reproșat unor deputați că au venit mai degrabă pentru vizibilitate decât pentru răspunsuri.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Întrebări care să fie ca o declarație politică, ca să apăreți seara la televizor sau în tiktokurile pe care le aveți. Rugămintea mea, inclusiv pentru voi căci sunteți deputați în acest parlament să ne focusăm mai mult pe soluții.”

Deputații din opoziție spun că l-au așteptat astăzi pe Vasile Tofan la raport în Parlament.

Gaik VARTANEAN, DEPUTAT BLOCUL ALTERNATIVA: „Domnul Tofan are un profil economic foarte clar și nu am văzut nici o inițiativă foarte serioasă, în ceea ce ține de economie.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Astăzi domnul Tofan trebuia să fie la Parlament și să le spună celor care l-au votat ce a reușit să facă Guvernul Tofan în primele 100 de zile”.

Ion CHICU, LIDERUL PDCM: „În aceste 100 de zile avem majorari de tarife, nu avem claritate cum vom trece iarna, avem incidentul aceste cu furtul datelor personale."