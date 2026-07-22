Guvernul a aprobat reforma „Restart în educație”, care schimbă din temelii modul în care vor fi administrate școlile din Republica Moldova. Începând cu 2027, instituțiile de învățământ general vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin intermediul unor noi Agenții Teritoriale pentru Educație (ATE), care vor prelua atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de învățământ.

Sistemul educațional din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de reorganizare. Executivul a aprobat reforma „Restart în educație”, un proiect care prevede centralizarea administrării școlilor și crearea unui nou mecanism de gestionare a instituțiilor de învățământ.

Potrivit reformei, cele 35 de Agenții Teritoriale pentru Educație (ATE) vor deveni fondatoarele școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special, preluând atribuțiile exercitate în prezent de direcțiile raionale și municipale de învățământ. În schimb, grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.

Ce atribuții vor avea noile Agenții Teritoriale pentru Educație

Noile agenții vor avea responsabilități extinse. Acestea vor gestiona finanțarea școlilor, vor aproba numărul claselor și statele de personal, vor stabili districtele școlare, vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii și vor coordona investițiile în infrastructură. Totodată, ATE-urile vor avea un rol activ în prevenirea absenteismului și a fenomenului de bullying, precum și în sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că scopul reformei este reducerea diferențelor dintre școlile din diferite regiuni ale țării și asigurarea unor standarde egale de calitate pentru toți elevii.

„Locul în care s-a născut un elev nu trebuie să-i hotărască viitorul. Astăzi, calitatea educației depinde în mare măsură de capacitatea și implicarea consiliilor raionale, iar acest lucru creează diferențe între școli. Reforma urmărește implementarea uniformă a politicilor educaționale pe întreg teritoriul țării”, a declarat ministrul.

Reforma urmărește reducerea birocrației și depolitizarea sistemului

Reforma este construită pe trei direcții principale: consolidarea capacității administrative a structurilor care gestionează școlile, aplicarea unitară a politicilor educaționale promovate de minister și crearea unui sistem de administrare bazat pe interesul superior al copilului și pe decizii fundamentate pe date.

Autoritățile susțin că noul model va reduce birocrația, va crește autonomia instituțiilor de învățământ, va transforma inspecțiile școlare într-un mecanism de sprijin și va diminua influența factorului politic local în gestionarea școlilor, inclusiv în ceea ce privește investițiile și numirea directorilor.

Finanțarea școlilor va veni direct de la bugetul de stat

O altă schimbare importantă vizează finanțarea instituțiilor de învățământ. Din 1 ianuarie 2027, școlile vor primi bani direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev, fără intermedierea bugetelor locale. În plus, bugetele fiecărei instituții și rapoartele privind utilizarea fondurilor vor fi publicate online, pentru a asigura o transparență mai mare în cheltuirea banilor publici.

Directorii Agențiilor Teritoriale pentru Educație vor fi selectați prin concurs și vor avea mandate de cinci ani, cu posibilitatea exercitării a cel mult două mandate consecutive. În același timp, angajații actualelor direcții de învățământ vor putea ocupa posturile vacante din noile structuri.

Când va intra în vigoare noul sistem

Reforma garantează și menținerea finanțării grupelor cu program prelungit și a claselor cu profil artistic sau sportiv care au funcționat în anul de studii 2025–2026. Dacă numărul acestora se va modifica, resursele financiare nu vor fi retrase, ci vor putea fi redistribuite către alte instituții din raza agenției teritoriale.

Guvernul urmează să constituie cele 35 de Agenții Teritoriale pentru Educație până la 30 octombrie 2026, iar transferul efectiv al școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Reforma nu se aplică instituțiilor de învățământ din UTA Găgăuzia, acestea fiind exceptate în baza prevederilor legii speciale privind autonomia regiunii.